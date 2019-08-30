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Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

 МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы
Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

 Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза
Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

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13:20   30 Августа 2019
Политика

Медведев уволил Писаревского с должности первого зампредседателя ФСС

Медведев уволил Писаревского с должности первого зампредседателя ФСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев уволил Евгения Писаревского с должности первого заместителя председателя Фонда социального страхования РФ. Об этом 30 августа говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации распоряжении правительства. 

«Освободить Писаревского Евгения Леонидовича от должности первого заместителя председателя Фонда социального страхования Российской Федерации по его просьбе», — сказано в документе. 

Писаревский работал в Фонде социального страхования России с 2014 года. Он также является действительным государственным советником России III класса, имеет ученую степень доктора юридических наук. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

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