Медведев уволил Писаревского с должности первого зампредседателя ФСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев уволил Евгения Писаревского с должности первого заместителя председателя Фонда социального страхования РФ. Об этом 30 августа говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации распоряжении правительства.

«Освободить Писаревского Евгения Леонидовича от должности первого заместителя председателя Фонда социального страхования Российской Федерации по его просьбе», — сказано в документе.

Писаревский работал в Фонде социального страхования России с 2014 года. Он также является действительным государственным советником России III класса, имеет ученую степень доктора юридических наук.