Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанка Онлайн» сообщили о сбоях в работе сервиса. Об этом пишет портал Downdetector. Сбои были зафиксированы в пятницу утром. Пользователи онлайн-сервиса испытывают трудности при переводе средств, многие даже не могут попасть в систему. Сервис пишет, что операции не выполняются из-за «возможных проблем».

Как отмечается на портале, с проблемами столкнулись жители Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других городов.

В пресс-службе банка сообщили ТАСС, что Сбербанк не зафиксировал проблем в работе своих систем и не получал жалоб от клиентов.

Ранее сообщалось, что банк разрабатывает логотип для бренда своей экосистемы «Сбер».