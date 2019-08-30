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 МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы
Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

 Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза
Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

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13:19   30 Августа 2019
Россия

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанка Онлайн» сообщили о сбоях в работе сервиса. Об этом пишет портал Downdetector. Сбои были зафиксированы в пятницу утром. Пользователи онлайн-сервиса испытывают трудности при переводе средств, многие даже не могут попасть в систему. Сервис пишет, что операции не выполняются из-за «возможных проблем».

Как отмечается на портале, с проблемами столкнулись жители Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других городов. 

В пресс-службе банка сообщили ТАСС, что Сбербанк не зафиксировал проблем в работе своих систем и не получал жалоб от клиентов.

Ранее сообщалось, что банк разрабатывает логотип для бренда своей экосистемы «Сбер».

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Автор: Ольга Шпакова
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