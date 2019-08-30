Кузнецова призвала к проверке «детской» Конституции

Недавно анонсированную Конституцию в стихах и картинках, которую разработали для детей, необходимо проэкспертировать, уверена детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости 30 августа.

«Я, конечно, познакомлюсь с этой интерпретацией повнимательнее, но очень важно, чтобы до детей доходили материалы, разработанные профессионалами, с учетом детского возраста», — отметила она.

Она заметила, что с ребенком нужно играть, но нельзя заигрываться. Поэтому важно проверить издание на «предмет профессионального подхода», чтобы оно не травмировало неокрепшую психику и не переиначивала основные права и свободы человека.

«Формировать и прививать правовую грамотность надо в соответствии с возрастными особенностями», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

В начале августа фонд «Стратегия будущего» совместно с другими общественными организациями анонсировал «Конституцию России в стихах и картинках для граждан великой страны». Книга написана в стихотворной форме и имеет множество иллюстраций. Инициаторы предполагают, что она будет использоваться в учебных заведениях, что поддержали в Совете Федерации.