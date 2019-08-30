Москва поддержала намерение МИД Украины решить конфликт в Донбассе за полгода

Москва напомнила новому главе МИД Украины, что урегулировать конфликт на Донбассе можно только путем реализации минских соглашений. Об этом 30 августа пишет РИА Новости со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник.

Ранее новый глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что намерен за полгода урегулировать конфликт в Донбассе. В Москве такое заявление поддержали. При этом Пристайко подчеркнул, что курс страны все равно останется неизменным, имея в виду евроинтеграцию и стремление попасть в НАТО. Он также отметил, что Киев не может и не будет «вести бесконечные переговоры в разных форматах» по поводу ситуации в Донбассе.

Пристайко отметил, что позиция РФ неизменна — Украина должна выполнить минские соглашения в том виде, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН.

«Мы приветствуем стремление украинской стороны, которая в последнее время тормозила прогресс по ключевым направлениям, заняться всерьез — на деле, а не на словах — реализацией минских договоренностей. Они являются основой урегулирования, отхода от них или изменения формата переговоров быть не может», — заявил он.

Он добавил, что заинтересованность в скорейшем урегулировании конфликта, которую высказал господин Пристайко, можно только приветствовать.