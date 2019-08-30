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Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

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12:57   30 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Заместитель абхазского министра по курортам и туризму Астамур Барциц в пятницу, 30 августа, сообщил, что выборы в республике никак не отразились на туристическом сезоне. По его словам, предвыборная кампания и день выборов абхазского лидера не повлияли на туристов.

«Никак не отразились на сезоне», — сказал замглавы Минтуризма Абхазии.

Астамур Барциц отметил, что в 2019 году зафиксировали положительную динамику туристического потока в республику. Сезон еще не закончился, поэтому точные данные привести нельзя. 

Жители Абхазии в воскресенье, 25 августа, избирали президента. Однако никто из девяти кандидатов на пост лидера республики не набрал больше половины голосов избирателей и не победил в первом туре. Во второй тур, который пройдет в воскресенье, 8 сентября, вышли действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния.

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Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #абхазия #общество #минтуризма

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