Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Заместитель абхазского министра по курортам и туризму Астамур Барциц в пятницу, 30 августа, сообщил, что выборы в республике никак не отразились на туристическом сезоне. По его словам, предвыборная кампания и день выборов абхазского лидера не повлияли на туристов.

«Никак не отразились на сезоне», — сказал замглавы Минтуризма Абхазии.

Астамур Барциц отметил, что в 2019 году зафиксировали положительную динамику туристического потока в республику. Сезон еще не закончился, поэтому точные данные привести нельзя.

Жители Абхазии в воскресенье, 25 августа, избирали президента. Однако никто из девяти кандидатов на пост лидера республики не набрал больше половины голосов избирателей и не победил в первом туре. Во второй тур, который пройдет в воскресенье, 8 сентября, вышли действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния.