Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

 МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы
Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

 Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза
Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

 Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время

Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время
Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

 МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы
Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

 Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза
Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

 Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время

Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время
13:01   30 Августа 2019
Россия

Московская полиция задержала мужчину, который на автомобиле въехал в толпу

Московская полиция задержала мужчину, который на автомобиле въехал в толпу

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего мужчину, который в ходе конфликта въехал в толпу людей. Инцидент произошел в районе Чертаново.

Конфликт разгорелся у одного из рынков. После поступивших сообщений о беспорядках на место выехали патруль полиции. Оказалось, что один из участников конфликта въехал на автомобиле Hyundai в нескольких граждан. Потом, бросив машину, он скрылся. Пострадали два человека, их госпитализировали.

Хулигана удалось задержать. Им оказался 36-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #полиция #хулиганство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...