Московская полиция задержала мужчину, который на автомобиле въехал в толпу

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего мужчину, который в ходе конфликта въехал в толпу людей. Инцидент произошел в районе Чертаново.

Конфликт разгорелся у одного из рынков. После поступивших сообщений о беспорядках на место выехали патруль полиции. Оказалось, что один из участников конфликта въехал на автомобиле Hyundai в нескольких граждан. Потом, бросив машину, он скрылся. Пострадали два человека, их госпитализировали.

Хулигана удалось задержать. Им оказался 36-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».