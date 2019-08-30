Экономисты предсказывают кризис из-за кредитного бума

В ближайшие полтора года россияне столкнутся с кредитным кризисом, уверен член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский. Причина - в закредитованности граждан РФ и в высоком уровне долгов.

«Задолженность по кредитам выросла с 13 триллионов рублей в начале 2018 года до 17,8 триллионов сегодня. Мы столкнемся с кредитным кризисом в течение полутора лет. Мы в него погружаемся сейчас, на фоне затухающей экономики», — дал прогноз экономист.

Менее пессимистичен в прогнозах директор центра Конъюктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам 17 триллионов - это всего 16% к ВВП, что для Европы и США абсолютно незначительные значения.

«Я пока не вижу космических ухудшений. Но нужно следить за динамикой. К 2021 году нынешние темпы кредитования могут перейти в галоп, и неизвестно, как поведет себя экономика. Ведь беда какая? Всегда наступает час расплаты за кредит. Как поведет себя население, непонятно. Второе. Потребительское кредитование — это все-таки потребление. Это не инвестиции, не создание. Оно оттягивает деньги из инвестиционного кредитования, основного источника роста экономики. Надо отдать должное Центробанку, который как-то пытается тормозить кредитование, вводя свои нормативы. Конечно, не проблема совсем остановить потребительское кредитование. Но люди не остановятся: пойдут в микрокредитные организации, серый бизнес расцветет», — рассуждает Остапкович.

Владислав Жуковский парировал, что с точки зрения макроэкономических показателей, ситуация некритичная. Но нельзя сравнивать с Европой и США процентные ставки.

«Качество кредитов в России низкое. У нас люди берут кредиты под 15–17%. Долгов понабрали те, у кого доходы очень маленькие, те, кто берут уже не просто второй, а четвертый и пятый кредиты», — утверждает экономист.

Григорий Остапкович добавил, что разница есть не только в процентных ставках, но и в самих заемщиках.

«На Западе человек берет кредит на покупку дома, на медицинскую высокотехнологичную операцию, на образование. У нас низкодоходная часть населения берет кредит на поддержание минимального стандарта жизни», — отмечает эксперт.

При этом, по словам Остапковича, сформировалась целая группа людей, которые не собирается возвращать займы.

«Он берет кредит, потом перекредитовывается. И банки знают об этом. Но для них это настолько прибыльное явление, что они даже, не смотря на такой эффект, продолжат кредитовать», — отметил эксперт ВШЭ.

В понедельник, 26 августа, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил журналистам, что ситуация с потребительским кредитованием приобретает черты социальной проблемы. По его словам, у 15% заемщиков платежи по кредитам превышают 70% дохода. Замедление темпа роста доходов и увеличение объема процентных платежей привели резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян.