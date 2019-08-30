Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили из Аланьи в Москву

Тяжелобольная россиянка, ранее попавшая в больницу в турецкой Аланье, была доставлена в Москву для дальнейшего лечения.

Как сообщило генконсульство РФ в Анталье в Facebook, россиянку 2000 года рождения эвакуировали из Аланьи в Москву 29 августа. В Аланье она попала в больницу после несчастного случая в городском аквапарке.

19-летнюю девушку перевезли рейсом санавиации, транспортировка прошла в штатном режиме.

В Москве ее госпитализировали в медицинский центр.