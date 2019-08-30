Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

 МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы
Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

 Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза
Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

 Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время

Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время
Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

 МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы
Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

 Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза
Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

 Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время

Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время
12:49   30 Августа 2019
Россия

Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили из Аланьи в Москву

Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили из Аланьи в Москву

Тяжелобольная россиянка, ранее попавшая в больницу в турецкой Аланье, была доставлена в Москву для дальнейшего лечения.

Как сообщило генконсульство РФ в Анталье в Facebook, россиянку 2000 года рождения эвакуировали из Аланьи в Москву 29 августа. В Аланье она попала в больницу после несчастного случая в городском аквапарке.

19-летнюю девушку перевезли рейсом санавиации, транспортировка прошла в штатном режиме.

В Москве ее госпитализировали в медицинский центр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #турция #происшествия #туризм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...