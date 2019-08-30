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 МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы
Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

 Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза
Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

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12:59   30 Августа 2019
Россия

Изменения в пенсиях, европротоколах, БЛА и нотариусах придут с 1 сентября

Изменения в пенсиях, европротоколах, БЛА и нотариусах придут с 1 сентября

Россиян с началом учебного года ждет ряд изменений в разных сферах жизни, напомнили в «Российской газете» 30 августа.

С 1 сентября участники дорожно-транспортного происшествия смогут оформить европротокол через сайт государственных услуг и без вызова сотрудников Госавтоинспекции. Автомобилистам будет достаточно заполнить специальную форму, которую направят в страховую виновника аварии, чтобы пострадавший смог получить возмещение ущерба.

Изменения в пенсиях, европротоколах, БЛА и нотариусах придут с 1 сентября

С началом осени завершиться перерасчет пенсий для сельских неработающих льготников. Россияне, имеющие стаж работы в сельском хозяйстве получат 25-процентную надбавку. Кроме этого, дополнительные средства получат и другие представители ряда профессий. Напомним, что в июне список таковых был расширен.

Изменения в пенсиях, европротоколах, БЛА и нотариусах придут с 1 сентября

Начало нового месяца позволит главам администраций или специально уполномоченным лицам выполнять функции нотариуса. Это относится к населенным пунктам, где нет специалистов данного профиля. Однако такие «заместители» не смогут удостоверять завещания и доверенности на распоряжение недвижимостью.

Изменения в пенсиях, европротоколах, БЛА и нотариусах придут с 1 сентября

Владельцы дронов и квадрокоптеров, вес которых составляет от 250 грамм до 30 килограммов, с сентября должны будут ставить их на учет в Росавиации. Это касается не только отечественных товаров, но и привезенных из-за рубежа для постоянного пользования. На процедуру дается десять рабочих дней с момента приобретения.

Изменения в пенсиях, европротоколах, БЛА и нотариусах придут с 1 сентября

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Автор: Анна Манц
#пенсия #бла #европротокол #нотариус

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