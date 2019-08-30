Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

 МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы
Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

 Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза
Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

 Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время

Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время
Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

 МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы
Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

 Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза
Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

 Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время

Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время
13:02   30 Августа 2019
Россия

Министр образования Хабаровского края раскритиковала идею о продлении летних каникул

Министр образования Хабаровского края раскритиковала идею о продлении летних каникул

Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова крайне негативно отнеслась к идее депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) реализовать в регионе пилотный проект по продлению летних каникул до 1 октября. 

«Мы относимся к этой инициативе отрицательно. В России школьники и без того учатся меньше всех. За три месяца летних каникул все забывается, а школа весь сентябрь тратит на повторение, чтобы войти в учебный ритм», — прокомментировала Кузнецова инициативу депутата «Политике Сегодня». 

Ранее Власов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением продлить летний отдых детей еще на один месяц. По словам депутата, он получает такие просьбы от многих учащихся и педагогов. Кроме того, по мнению парламентария это положительно скажется на развитии туризма в России —  дети с родителями смогут отдохнуть на российских курортах в бархатный сезон. Опробовать такой опыт депутат предложил почему-то на Дальнем Востоке. Но хотя Хабаровский край возглавляет соратник Власова по партии Сергей Фургал, к идее отнеслись негативно.

В Национальном родительском комитете назвали заявления самого молодого депутат Госдумы популизмом и заигрыванием с электоратом. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #власов #хабаровский край #каникулы #фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...