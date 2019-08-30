Министр образования Хабаровского края раскритиковала идею о продлении летних каникул

Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова крайне негативно отнеслась к идее депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) реализовать в регионе пилотный проект по продлению летних каникул до 1 октября.

«Мы относимся к этой инициативе отрицательно. В России школьники и без того учатся меньше всех. За три месяца летних каникул все забывается, а школа весь сентябрь тратит на повторение, чтобы войти в учебный ритм», — прокомментировала Кузнецова инициативу депутата «Политике Сегодня».

Ранее Власов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением продлить летний отдых детей еще на один месяц. По словам депутата, он получает такие просьбы от многих учащихся и педагогов. Кроме того, по мнению парламентария это положительно скажется на развитии туризма в России — дети с родителями смогут отдохнуть на российских курортах в бархатный сезон. Опробовать такой опыт депутат предложил почему-то на Дальнем Востоке. Но хотя Хабаровский край возглавляет соратник Власова по партии Сергей Фургал, к идее отнеслись негативно.

В Национальном родительском комитете назвали заявления самого молодого депутат Госдумы популизмом и заигрыванием с электоратом.