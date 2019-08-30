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МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

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12:32   30 Августа 2019
Весь мир

МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия гарантировала безопасность турецких наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб.

«Россия дала гарантию, что силы режима (президента САР) Асада не будут совершать нападения на наши наблюдательные пункты в Идлибе», — заявил Чавушоглу во время своего визита в Норвегию.

Он отметил, что турецкие военнослужащие покинут арабскую страну, когда будет найдено политическое решение кризиса.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе начал действовать режим прекращения огня. Тогда ВС САР сообщили, что остановят боевые действия, если Турция выполнит свои обязательства по российско-турецкому договору, который был заключен в сентябре 2018 года. Основной пункт договора — отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Однако 5 августа армия возобновила военную операцию, поскольку бандформирования, воспользовавшись затишьем, попытались атаковать позиции армии Сирии на севере Хамы.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #политика #чавушоглу

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