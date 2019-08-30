Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

 Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования

Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования
Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

 СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной
МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

 Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян

Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян
Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

 Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования

Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования
Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

 СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной
МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

 Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян

Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян
12:27   30 Августа 2019
Россия

Жириновский предложил запретить в Москве ларьки с шаурмой

Жириновский предложил запретить в Москве ларьки с шаурмой

Глава ЛДПР Владимир Жириновский радикально подошел к решению проблемы несоблюдения санитарных норм в палатках с шаурмой, предложив полностью запретить их в Москве. Об этом сообщает «Царьград» 30 августа.

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора провели выборочную проверку 66 столичных «шаурмичных». Оказалось, что 98 процентов торговых точек нарушают требования санитарных норм. Лишь одна палатка успешно прошла проверку.

Депутат отреагировал на результаты в Telegram-канале, заявив, что «ничего удивительного» в таких итогах инспекции нет.

«В этих ларьках чаще всего работают случайные люди, у них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте», — объяснил он в публикации.

Жириновский предложил запретить в Москве ларьки с шаурмой

Жириновский предложил ввести полный запрет на продажу шаурмы в подобных местах, так как «пытаться их контролировать бесполезно». По его мнению, такая мера поспособствует снижению числа отравлений в столице.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#москва #жириновский #запрет #шаурма

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...