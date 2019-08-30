Жириновский предложил запретить в Москве ларьки с шаурмой

Глава ЛДПР Владимир Жириновский радикально подошел к решению проблемы несоблюдения санитарных норм в палатках с шаурмой, предложив полностью запретить их в Москве. Об этом сообщает «Царьград» 30 августа.

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора провели выборочную проверку 66 столичных «шаурмичных». Оказалось, что 98 процентов торговых точек нарушают требования санитарных норм. Лишь одна палатка успешно прошла проверку.

Депутат отреагировал на результаты в Telegram-канале, заявив, что «ничего удивительного» в таких итогах инспекции нет.

«В этих ларьках чаще всего работают случайные люди, у них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте», — объяснил он в публикации.

Жириновский предложил ввести полный запрет на продажу шаурмы в подобных местах, так как «пытаться их контролировать бесполезно». По его мнению, такая мера поспособствует снижению числа отравлений в столице.