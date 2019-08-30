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 СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

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12:26   30 Августа 2019
Россия

Разработчики создадут приложение «Единой карты петербуржца» к 2020 году

Разработчики создадут приложение «Единой карты петербуржца» к 2020 году

Глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко рассказал, что в 2020 году у «Единой карты петербуржца» появится мобильное приложение. Об этом 30 августа пишут «Аргументы и факты». 

По информации СМИ, в пятницу Москаленко во время «нулевых» чтений бюджета 2020 года рассказал, что владельцы «Единой карты петербуржца» в следующем году смогут пользоваться приложением. Отмечается, что на развитие новой системы потратят 340 миллионов рублей.

Как сообщил Москаленко, создатели карты планируют расширить количество торговых сетей-партнеров. Кроме этого, разработчики сделают еще десять новых сервисов. Так, речь идет о социальной калькуляторе, который определит потенциальные льготы для человека, а также о системе электронного голосования по городским вопросам. Кроме этого, будет создан помощник для поиска волонтерских организаций. 

«Единая карта петербуржца» объединяет банковскую, скидочную и бонусную карту. Электронную смарт-карту можно оформить в отделениях крупнейших петербургских банков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #мобильное приложение #единая карта петербуржца

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