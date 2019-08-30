Разработчики создадут приложение «Единой карты петербуржца» к 2020 году

Глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко рассказал, что в 2020 году у «Единой карты петербуржца» появится мобильное приложение. Об этом 30 августа пишут «Аргументы и факты».

По информации СМИ, в пятницу Москаленко во время «нулевых» чтений бюджета 2020 года рассказал, что владельцы «Единой карты петербуржца» в следующем году смогут пользоваться приложением. Отмечается, что на развитие новой системы потратят 340 миллионов рублей.

Как сообщил Москаленко, создатели карты планируют расширить количество торговых сетей-партнеров. Кроме этого, разработчики сделают еще десять новых сервисов. Так, речь идет о социальной калькуляторе, который определит потенциальные льготы для человека, а также о системе электронного голосования по городским вопросам. Кроме этого, будет создан помощник для поиска волонтерских организаций.

«Единая карта петербуржца» объединяет банковскую, скидочную и бонусную карту. Электронную смарт-карту можно оформить в отделениях крупнейших петербургских банков.