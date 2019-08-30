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12:17   30 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Представитель администрации югоосетинского лидера в пятницу, 30 августа, сообщил, что Цхинвал рассчитывает на давление на Тбилиси со стороны международных организаций, в частности миссии Европейского союза, в решении ситуации вокруг грузинского блокпоста на границе республики.

Южная Осетия и Грузия в пятницу в ходе технической встречи в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты обсудят ситуацию, которая сложилась на границе с грузинским блокпостом​​​.

«Югоосетинская сторона в частности апеллирует к международным организациям, миссии ЕС, с тем, чтобы повлиять на грузинскую сторону», — добавили в администрации президента.

Ранее в четверг, 29 августа, Грузия отказалась от предложения Южной Осетии встретиться и обсудить случившееся, передает РИА Новости. Югоосетинские власти потребовали, чтобы Тбилиси до утра пятницы убрал пост грузинской полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае Цхинвал пообещал предпринять «законные способы для защиты населения от возникающих угроз».

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #грузия #граница #южная осетия

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