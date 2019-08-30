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12:28   30 Августа 2019
Россия

Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования

Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования

Глава Петербурга Александр Беглов поучаствовал в VI Общероссийском родительском собрании, в ходе которого сообщил о перевыполнении городских показателей национальных проектов в плане дополнительного образования.

Отмечается, что количество детей, получающих дополнительное образование, превышает план до 2024 года на 13-18 процентов, пишут Невские новости

На выполнение региональных проектов до 2022 года выделено более 11 миллиардов рублей, предназначенные на закупку современного оборудования. Его наличие позволит сделать среду обучения детей более современной и доступной для ребят с особыми образовательными потребностями.

Ранее стало известно, что Беглов посетил VI Общероссийское родительское собрание, которое состоялось в Академической гимназии № 56 на Чкаловском проспекте. Мероприятие провела глава Минпросвещения Ольга Васильева.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #беглов

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