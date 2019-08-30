Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

Беспилотный конвертоплан «Фрегат», разработанный российской группой «Кронштадт» — аппарат принципиально нового типа, который сможет заменить вертолеты и самолеты, утверждает производитель.

В первый раз БЛА «Фрегат» представили на выставке авиации МАКС-2017. Он может взлетать вертикально подобно вертолету, но может проводить маневры и развивать высокую скорость как самолет. Вес БЛА — семь тонн, еще одну тонну составляет полезная нагрузка.

«Когда проект «Фрегат» будет реализован, мир вокруг нас изменится: возникнет новая мобильность внутри и между городами, это серьёзнейшая замена как вертолётной, так и самолётной технике», — сообщил гендиректор компании-производителя Сергей Богатиков РИА Новостям.

У «Фрегата» сочлененное крыло, его скорость ограничивается 550 километрами в час: стоимость летного часа соответствует цене самолета. Богатиков уверен, что БЛА должен стать госпрограммой «уровня сверхзвука второго поколения», на реализацию которой потребуется немало ресурсов.

Богатиков подчеркнул, что над системой вертикального взлета вкупе с самолетным полетом будет работать в ближайшие десять лет «весь мир».

В июне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2019 года российская армия получит 1600 единиц модернизированного и 3400 новых образцов. Глава оборонного ведомства также запланировал формирование в осточном военном округе смешанной ракетной дивизии и зенитной ракетной бригады в качестве ответа на действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.