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 СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной
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11:56   30 Августа 2019
Ближнее зарубежье

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

Окончательной даты обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной на данным момент нет, заявила пресс-секретарь украинской Службы безопасности Елена Гитлянская 30 августа.

Она добавила, что процедура проходит планово, без препятствий. Ранее пресс-секретарь ведомства призывала набраться терпения, так как переговоры имеют сложности.

Утром пятницы поступила информация, что в киевском аэропорту приземлится самолет с пленными, которых встретит украинский президент Владимир Зеленский. Об этом также упоминала сотрудник Верховной Рады Анна Исламова. В публикации она уточнила, что на Украину вернутся осужденные в России Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк и Олег Сенцов, а также моряки и сотрудники СБУ, совершившие провокацию в Керченском проливе.

Сведения не получили официального подтверждения ни от одной из сторон процедуры. Однако это не помешало ряду журналистов прибыть в воздушную гавань, чтобы дождаться лайнера из России. Руководство аэропорта отказалось комментировать ситуацию.

Ранее в офисе Зеленского, а также в СБУ опровергли слухи о завершении обмена удерживаемыми лицами, уточнив, что переговоры продолжаются.

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Автор: Анна Манц
#россия #украина #обмен #сбу

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