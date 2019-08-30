СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

Окончательной даты обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной на данным момент нет, заявила пресс-секретарь украинской Службы безопасности Елена Гитлянская 30 августа.

Она добавила, что процедура проходит планово, без препятствий. Ранее пресс-секретарь ведомства призывала набраться терпения, так как переговоры имеют сложности.

Утром пятницы поступила информация, что в киевском аэропорту приземлится самолет с пленными, которых встретит украинский президент Владимир Зеленский. Об этом также упоминала сотрудник Верховной Рады Анна Исламова. В публикации она уточнила, что на Украину вернутся осужденные в России Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк и Олег Сенцов, а также моряки и сотрудники СБУ, совершившие провокацию в Керченском проливе.

Сведения не получили официального подтверждения ни от одной из сторон процедуры. Однако это не помешало ряду журналистов прибыть в воздушную гавань, чтобы дождаться лайнера из России. Руководство аэропорта отказалось комментировать ситуацию.

Ранее в офисе Зеленского, а также в СБУ опровергли слухи о завершении обмена удерживаемыми лицами, уточнив, что переговоры продолжаются.