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12:00   30 Августа 2019
Россия

Девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома в Мордовии

Девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома в Мордовии

Представитель ГУ МЧС РФ по Мордовии сообщил, что в среду, 28 августа, в 11 часов утра пожарно-спасательную службу Дубенского района проинформировали о пожаре в селе Ардатово на улице Советская, дом 15. По его словам, к моменту прибытия пожарных уже горела кровля и обшивка дома. Выяснили, что дом принадлежал женщине 1991 года рождения.

По информации МЧС, в день случившегося мама работала, а папа ремонтировал баню, когда дом загорелся, внутри находился девятилетний Кирилл Кемайкин. Мальчик смотрел телевизор и почуял запах гари, после чего пошел на кухню.

Зайдя туда он увидел, что кухня в дыму. Ребенок открыл дверь в коридор и увидел огонь, после чего пошел за сестрой 2015 года рождения, которая спала. Девятилетний мальчик разбил стекло на кухне и вытащил через него младшую сестру, тем самым ребенок спас жизнь не только себе, но и девочке.

«Он наш герой, наш спаситель!», — сказала мама Кирилла. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #пожар #семья #мордовия

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