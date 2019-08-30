РФ примет участие в церемонии подписания соглашения между США и талибами

Российская сторона примет участие в церемонии подписания соглашения между движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) и США, когда документ будет утвержден всеми сторонами. Об этом пишет РИА Новости.

Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов отметил, что процесс пока не завершен, и он не обладает всеми деталями.

«Мы ждем точных подтверждений. Все, что я говорю, черпая пока из разных источников информации, но американский спецпредставитель как только завершит все согласования и определится — он со мной свяжется. Мы так договорились», — сказал он.

Газета Washington Post ранее писала, что Вашингтон в рамках начального соглашения с талибами готов вывести из Афганистана менее половины воинского контингента — сократить с 14 тысяч солдат до 7–8 тысяч. Согласно сделке, талибы должны объявить перемирие и начать диалог с официальным Кабулом.