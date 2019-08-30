Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

 Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования

Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования
Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

 СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной
МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

 Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян

Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян
Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

 Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования

Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования
Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

 СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной
МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

 Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян

Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян
11:43   30 Августа 2019
Россия

Путин тепло поздравил Лукашенко с 65-летием

Путин тепло поздравил Лукашенко с 65-летием

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 30 августа, поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 65-летием и подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога на благо братских народов. По его словам, Лукашенко постоянно вносит большой личный вклад в развитие дружественного и союзнического диалога между Москвой и Минском. 

«Примите самые искренние поздравления по случаю 65-летия​​​. Четверть века Вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач»,  — добавил Владимир Путин.

Президент РФ уверен, что реализация договоренностей, которые достигли в Петербурге, поспособствует не только дальнейшему укреплению Союзного государства, но и наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия. Также Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #белоруссия #общество #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...