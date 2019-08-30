Путин тепло поздравил Лукашенко с 65-летием

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 30 августа, поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 65-летием и подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога на благо братских народов. По его словам, Лукашенко постоянно вносит большой личный вклад в развитие дружественного и союзнического диалога между Москвой и Минском.

«Примите самые искренние поздравления по случаю 65-летия​​​. Четверть века Вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач», — добавил Владимир Путин.

Президент РФ уверен, что реализация договоренностей, которые достигли в Петербурге, поспособствует не только дальнейшему укреплению Союзного государства, но и наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия. Также Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.