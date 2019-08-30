Памфмилова назвала положительный момент в летней избирательной кампании

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила упростить правила регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму. Она рассказала об этом в интервью Associated Press.

По словам главы ЦИК, скоро будут внесены новые поправки, призванные упростить сбор подписей для кандидатов, а также сократить нужное количество автографов.

Пафмилова отметила, что во время летней избирательной кампании были обнаружены недостатки как в местном избирательном законодательстве, так и федеральном. Однако она отметила, что в этой ситуации есть положительный момент.

«В том, что произошло, есть и хорошая составляющая — случившееся показало, что система устарела, что общество не собирается прощать нас за это»,— заявила глава ЦИК.

Ранее в Москве прошли несанкционированные митинги, организаторами которых стали соратники Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Поводом для незаконных акций стал недопуск до выборов в Мосгордуму «оппозиционных» кандидатов. Прим этом в Мосгоризбиркоме объяснили, что часть предоставленных подписей была поддельной. Комиссия нашла не только автографы уже умерших москвичей, но и другие фальсификации в предоставленных кандидатами документах.