Памфмилова назвала положительный момент в летней избирательной кампании

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

 Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования

Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования
Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

 СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной
МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

 Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян

Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян
Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

Заменить самолеты смогут российские беспилотные конвертопланы «Фрегат»

 Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования

Беглов заявил, что Петербург перевыполняет показатели нацпроектов допобразования
Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

 СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной
МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

 Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян

Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян
12:01   30 Августа 2019
Россия

Памфмилова назвала положительный момент в летней избирательной кампании

Памфмилова назвала положительный момент в летней избирательной кампании

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила упростить правила регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму. Она рассказала об этом в интервью Associated Press.

По словам главы ЦИК, скоро будут внесены новые поправки, призванные упростить сбор подписей для кандидатов, а также сократить нужное количество автографов. 

Пафмилова отметила, что во время летней избирательной кампании были обнаружены недостатки как в местном избирательном законодательстве, так и федеральном. Однако она отметила, что в этой ситуации есть положительный момент. 

«В том, что произошло, есть и хорошая составляющая — случившееся показало, что система устарела, что общество не собирается прощать нас за это»,— заявила глава ЦИК. 

Ранее в Москве прошли несанкционированные митинги, организаторами которых стали соратники Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Поводом для незаконных акций стал недопуск до выборов в Мосгордуму «оппозиционных» кандидатов. Прим этом в Мосгоризбиркоме объяснили, что часть предоставленных подписей была поддельной. Комиссия нашла не только автографы уже умерших москвичей, но и другие фальсификации в предоставленных кандидатами документах. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #цик #памфилова #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...