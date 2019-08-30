Жителей европейской части России ожидает теплый сентябрь

Специалисты Гидрометцентра рассказали, какая погода ожидает россиян в первый месяц осени. Сообщение опубликовали на сайте ведомства 30 августа.

Метеорологи прогнозируют, что температура в европейской части страны будет на одни-два градуса выше средних многолетних значений. Вместе с тем, на большей части территории количество осадков не будет отклонятся от месячной нормы.

«На юго-востоке Центрального и юге Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — меньше [осадков]», — уточнили в публикации.

В то же время, на азиатской части России погода не будет отличаться от многолетних наблюдений. Население южной части Дальневосточного ФО, Чукотского автономного округа, Камчатского края и Сахалина будет довольствоваться температурой на градус выше нормы, а жителей Алтая, наоборот, ожидает маленькое похолодание.