Путин и Лукашенко по телефону обсудили выполнение договоренностей

Белорусский президент Александр Лукашенко созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы Белоруссии 30 августа.

Отмечается, что главы государств поговорили о развитии российско-белорусских отношений, в том числе и о реализации договоренностей, которые были достигнуты на личных встречах. Без внимания не осталась и текущая повестка.