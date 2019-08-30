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Южная Осетия рассчитывает на давление на Грузию со стороны Евросоюза

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 СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной
МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

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11:24   30 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Путин и Лукашенко по телефону обсудили выполнение договоренностей

Путин и Лукашенко по телефону обсудили выполнение договоренностей

Белорусский президент Александр Лукашенко созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы Белоруссии 30 августа.

Отмечается, что главы государств поговорили о развитии российско-белорусских отношений, в том числе и о реализации договоренностей, которые были достигнуты на личных встречах. Без внимания не осталась и текущая повестка.

«Президенты обменялись мнениями и по международным вопросам», — добавили в пресс-службе Лукашенко.

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Автор: Анна Манц
#россия #путин #белоруссия #лукашенко #звонок

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