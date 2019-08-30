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12:04   30 Августа 2019
Россия

Глава Национального родительского комитета раскритиковала идею о продлении летних каникул

Глава Национального родительского комитета раскритиковала идею о продлении летних каникул

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в комментарии «Политике Сегодня» раскритиковала идею депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября. По мнению главы организации, это негативно скажется и на качестве образования и на психическом состоянии детей. 

Ранее самый молодой российский парламентарий Власов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением о продлении летнего отдыха детей.  Депутат заверил, что озвучил многочисленные просьбы со стороны учеников и преподавателей. По его мнению, эти меры положительно скажутся на развитии туризма в России —  дети с родителями смогут отдохнуть на российских курортах в бархатный сезон. 

«Василий Власов  — довольно молодой человек. Видимо, он не забыл школьные каникулы и пытается таким образом заигрывать с электоратом накануне нового учебного года»,  — полагает Ирина Волынец.   

Глава Национального родительского комитета привела главный контраргумент молодому депутату: качество образования.  

«Год от года у нас падает качество школьного образования. Как, по его мнению, дети будут проходить учебную программу? Если они  будут учиться на один месяц меньше, значит уроков у них будет больше уроков — целый день в школе. Стоит ли так перегружать? Второе. Как утверждают врачи, нагрузка должна быть равномерной: очень длинные летние каникулы, а затем вхождение в учебный процесс — это сильный стресс для детей. Я помню, как сама в детстве разучивалась писать после летних каникул»,  — отмечает  собеседник агентства. 

Глава Национального родительского комитета раскритиковала идею о продлении летних каникул

На довод ЛДПР о том, что у старшеклассников всего два месяца отдыха, так как весь июнь они сдают экзамены, Национальный родительский комитет предлагает ответить переносом ЕГЭ и ОГЭ на май. 

«У меня есть встречная инициатива: перенести ЕГЭ и ОГЭ в школе на май, чтобы дети в течение учебного года могли бы сдать все экзамены, чтобы у них было свободно лето. Все равно в 10–11 классах дети только готовятся к ЕГЭ, так как очень строгие правила о сдаче экзаменов», — говорит Волынец.   

Она уверена, что предложение Власова не найдет поддержки в Госдуме. 

«Я расцениваю это как возможность словить хайп накануне учебного года. Жаль, что это делают не блогеры, которым важна популярность, а человек все же высокого статуса —  депутат Госдумы», — резюмировала Ирина Волынец. 

Василий Власов предложил опробовать формат четырехмесячных летних каникул на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, который возглавляет также член ЛДПР Сергей Фургал,  к идее отнеслись отрицательно. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #лдпр #общество #1 сентября #власов #учебный год

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