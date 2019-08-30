Глава Национального родительского комитета раскритиковала идею о продлении летних каникул

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в комментарии «Политике Сегодня» раскритиковала идею депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября. По мнению главы организации, это негативно скажется и на качестве образования и на психическом состоянии детей.

Ранее самый молодой российский парламентарий Власов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением о продлении летнего отдыха детей. Депутат заверил, что озвучил многочисленные просьбы со стороны учеников и преподавателей. По его мнению, эти меры положительно скажутся на развитии туризма в России — дети с родителями смогут отдохнуть на российских курортах в бархатный сезон.

«Василий Власов — довольно молодой человек. Видимо, он не забыл школьные каникулы и пытается таким образом заигрывать с электоратом накануне нового учебного года», — полагает Ирина Волынец.

Глава Национального родительского комитета привела главный контраргумент молодому депутату: качество образования.

«Год от года у нас падает качество школьного образования. Как, по его мнению, дети будут проходить учебную программу? Если они будут учиться на один месяц меньше, значит уроков у них будет больше уроков — целый день в школе. Стоит ли так перегружать? Второе. Как утверждают врачи, нагрузка должна быть равномерной: очень длинные летние каникулы, а затем вхождение в учебный процесс — это сильный стресс для детей. Я помню, как сама в детстве разучивалась писать после летних каникул», — отмечает собеседник агентства.

На довод ЛДПР о том, что у старшеклассников всего два месяца отдыха, так как весь июнь они сдают экзамены, Национальный родительский комитет предлагает ответить переносом ЕГЭ и ОГЭ на май.

«У меня есть встречная инициатива: перенести ЕГЭ и ОГЭ в школе на май, чтобы дети в течение учебного года могли бы сдать все экзамены, чтобы у них было свободно лето. Все равно в 10–11 классах дети только готовятся к ЕГЭ, так как очень строгие правила о сдаче экзаменов», — говорит Волынец.

Она уверена, что предложение Власова не найдет поддержки в Госдуме.

«Я расцениваю это как возможность словить хайп накануне учебного года. Жаль, что это делают не блогеры, которым важна популярность, а человек все же высокого статуса — депутат Госдумы», — резюмировала Ирина Волынец.

Василий Власов предложил опробовать формат четырехмесячных летних каникул на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, который возглавляет также член ЛДПР Сергей Фургал, к идее отнеслись отрицательно.