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Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян
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МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

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 Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян

Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян
11:36   30 Августа 2019
Весь мир

Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян

Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян

Источник РИА Новости сообщил о старте переговоров с пиратами, которые похитили моряков с судна «Мармалайта» у берегов Камеруна. Речь пойдет  о сумме выкупа.

«Начались переговоры о сумме выкупа. Только что», — сказал источник. 

Напомним, инцидент произошел 15 августа во время рейда порта Дуала. Пираты напали на грузовое судно, принадлежащее немецкой компании. Корабль следовал под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек: троих россиян, украинца и четырех филиппинцев. Само судно преступники не тронули.

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Автор: Виктория Разумовская
#похищение #камерун #пираты

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