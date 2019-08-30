Начались переговоры с пиратами о выкупе похищенных в Африке россиян

Источник РИА Новости сообщил о старте переговоров с пиратами, которые похитили моряков с судна «Мармалайта» у берегов Камеруна. Речь пойдет о сумме выкупа.

«Начались переговоры о сумме выкупа. Только что», — сказал источник.

Напомним, инцидент произошел 15 августа во время рейда порта Дуала. Пираты напали на грузовое судно, принадлежащее немецкой компании. Корабль следовал под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек: троих россиян, украинца и четырех филиппинцев. Само судно преступники не тронули.