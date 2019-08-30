Десять соцобъектов отстроили к 1 сентября в Петербурге по поручению Беглова

Десять социальных учреждений из 24 запланированных в рамках адресной инвестиционной программы уже отремонтированы и готовы к новому учебному году по указанию главы Петербурга Александра Беглова.

Первого сентября будут открыты новые школы в Выборгском, Красногвардейском, и Петроградском районах города. Школа №110 откроется на Поэтическом бульваре, другая школа на 825 мест начнет работу на Муринской дороге, а школа на Введенской улице реконструирована и готова к учебному процессу.

На Ленинском и Шуваловском проспектах появились новые детские сады, заведения для дошколят открылись также на Морской набережной Васильевского острова и Южном шоссе. «Не случайно в том бюджете, которое правительство города под руководством врио губернатора Александра Беглова вынесло на рассмотрение в Законодательное собрание, 73% составляют социальные вопросы», — заявил Невским Новостям ректор ЛГУ им. Пушкина Станислав Ермеев.

«У нас большой дефицит детских садов, школ. Я уже говорил, что до 2025 года нам надо построить порядка 169 детских садов, порядка 96 школ и 54 медицинских учреждения. Это очень важный для нас вопрос, это вызов для правительства Петербурга», — сообщил врио губернатора Северной столицы Беглов.

Ранее Беглов сообщил, что Петроградский район со своим проектом благоустройства Южной дороги занял второе место в конкурсе «Родной район»: теперь на реализацию задумки выделят 50 миллионов рублей.