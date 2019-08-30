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11:29   30 Августа 2019
Россия

Стартовало серийное производство российского военного беспилотника «Орион»

Стартовало серийное производство российского военного беспилотника «Орион»

Гендиректор компании-разработчика данного летательного аппарата  — компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в пятницу, 30 августа, сообщил, что стартовало серийное производство разведывательного беспилотника «Орион». По его словам, в перспективе для российской армии планируют строить до 30 таких БЛА ежегодно, передает РИА Новости. Поставку первого военного беспилотника «Орион»для министерства обороны РФ запланировали на 2019 год​​​.

«То, что готовится к поставке сейчас — больше установочная партия, но это уже первый серийный контракт», — добавил Сергей Богатиков.

Компания работает над созданием крупносерийного производства, на котором можно построить до семи комплексов в год — это порядка 30 военных беспилотников «Орион», продолжил гендиректор. В состав каждого комплекса входит от трех до шести БЛА в зависимости от задач, которые «Орион» должен выполнить.

Создают БЛА «Орион» в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец» с 2011 года. Беспилотник относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предположительно, максимальная продолжительность полета не превысит 24 часа, а потолок — порядка восьми тысяч метров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#производство #беспилотник #орион #макс-2019

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