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11:25   30 Августа 2019
Россия

Росгвардейцев оснастят видеорегистраторами

Росгвардейцев оснастят видеорегистраторами

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов сообщил, что сотрудников Росгвардии планируют оснастить видеорегистраторами, чтобы фиксировать обстановку на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций. Об этом 30 августа сообщает ТАСС. 

Отмечается, что в снаряжение сотрудников и военнослужащих Росгвардии будут внедрены видеорегистраторы. Цель их использования — фиксация обстановки во время обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, а также при проведении спецопераций и реагирования сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов. 

При этом Золотов подчеркнул, что пока эти планы прорабатываются. Он уточнил, что вопрос следует изучить с финансово-экономической и правовой точки зрения. 

«К этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно», — отметил он.

Росгвардейцев оснастят видеорегистраторами

Бойцы Росгвардии последние месяцы в усиленном режиме следили за порядком и безопасностью в столице из-за проведения митингов. Силовикам пришлось пресекать многочисленные провокации со стороны участников и организаторов митинга. 

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь Ранее организовала несколько митингов. Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы юристу ФБК из-за многочисленных нарушений, в частности комиссия обнаружила автографы уже умерших москвичей и фальсификацию документов. Кроме этого, во время подписной кампании полиция обнаружила «фабрику» по подделке подписей, где наемники рисовали автографы избирателей в пользу Соболь. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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