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11:18   30 Августа 2019
Россия

Стартовали испытания вертолетного беспилотника VRT300

Стартовали испытания вертолетного беспилотника VRT300

Беспилотник VRT300 вертолетного класса начал проходить заводские летные испытания, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на авиасалоне МАКС-2019 30 августа.

Он напомнил, что разработкой занимается дочерняя компания холдинга «ВР-Технологии». На данный момент в области необходимо заняться облегчением веса конструкции и сменой системы управления на электронно-дистанционное.

«Сейчас мы разрабатываем беспилотники массой до 300 килограммов, предназначенные для ведения ледовой разведки», — сказал Богинский.

Во время испытаний будет отработана система управления и испытано дополнительное оборудование. В частности, речь идет о соосной камовской схеме, которая широко применяется в городской среде в условиях посадки на суда.

Беспилотный комплект VRT300 создается сразу в двух версиях — Arctic Supervision и Opticvision. Первая оборудована радаром бокового обзора, чтобы проводить ледовую разведку. Ее также можно эксплуатировать в арктических условиях. Вторая же имеет увеличенную дальность полета и способна выполнить задачи по мониторингу и дистанционному зондированию.

Международный авиакосмический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.

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Автор: Анна Манц
#беспилотник #испытания #вертолеты россии #макс-2019

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