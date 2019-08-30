Стартовали испытания вертолетного беспилотника VRT300

Беспилотник VRT300 вертолетного класса начал проходить заводские летные испытания, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на авиасалоне МАКС-2019 30 августа.

Он напомнил, что разработкой занимается дочерняя компания холдинга «ВР-Технологии». На данный момент в области необходимо заняться облегчением веса конструкции и сменой системы управления на электронно-дистанционное.

«Сейчас мы разрабатываем беспилотники массой до 300 килограммов, предназначенные для ведения ледовой разведки», — сказал Богинский.

Во время испытаний будет отработана система управления и испытано дополнительное оборудование. В частности, речь идет о соосной камовской схеме, которая широко применяется в городской среде в условиях посадки на суда.

Беспилотный комплект VRT300 создается сразу в двух версиях — Arctic Supervision и Opticvision. Первая оборудована радаром бокового обзора, чтобы проводить ледовую разведку. Ее также можно эксплуатировать в арктических условиях. Вторая же имеет увеличенную дальность полета и способна выполнить задачи по мониторингу и дистанционному зондированию.

Международный авиакосмический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.