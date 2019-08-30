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 СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

СБУ заявила, что 30 августа не будет обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной
МИД Турции сообщил, что РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

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11:11   30 Августа 2019
Россия

Поклонская считает, что проблемы в стране не решить митингами

Поклонская считает, что проблемы в стране не решить митингами

Российский депутат Наталья Поклонская убеждена, что существующие в стране проблемы с бесчестностью и коррупцией не решить с помощью митингов. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не говорю, что в стране нет проблем, это не так. Проблем, в том числе с несправедливостью и коррупцией, достаточно. Но митингами их не решить», — сказала она. 

Она подчеркнула, что активисты на митингах могут на деле оказаться провокаторами и позерами. Депутат добавила, что многие «революционные ораторы» — всего-навсего витинки в руках аферистов мирового масштаба.

«Как в Киеве на майдане, там тоже вышли за аналогичные лозунги люди, которых вывели как овец на заклание, потому что все хотят справедливости и хотят что-то изменить к лучшему», — подытожила Поклонская.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #поклонская #митинги

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