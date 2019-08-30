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10:53   30 Августа 2019
Россия

Поклонская уверена, что Аксенов достоин переизбрания на пост главы Крыма

Поклонская уверена, что Аксенов достоин переизбрания на пост главы Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала действующего главу Крыма Сергея Аксенова смелым человеком. Она также уверена, что он достоин переизбрания на второй срок. Об этом 30 августа пишет РИА Новости. 

Ранее на должность главы Крыма «Единая Россия» представила действующего руководителя региона Сергея Аксенова. По мнению крымского политолога Александра Форманчука, Аксенов безальтернативный кандидат на этот пост, поэтому он сохраняет высокие шансы на переизбрание. 

«Поддерживаю нынешнего главу Сергея Аксенова. Мы прошли вместе сложный период, и я считаю его смелым человеком», — передает РИА Новости слова Поклонской. 

Депутаты государственного совета избирают главу Крыма сроком на пять лет. Эту должность нельзя замещать более двух сроков подряд. Выбрать можно только из трех кандидатур, которые представит президент РФ Владимир Путин. 

Аксенов занимает должность главы полуострова с октября 2014 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #поклонская #общество #аксенов

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