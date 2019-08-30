Полицейские в Кемерово спасли пенсионера с внуком, заблудившихся в тайге

Заблудившихся в лесу Кузбасса 70-летнего пенсионера и его девятилетнего внука нашли полицейские живыми после суток усиленных поисков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

В четверг 29 августа около 16:00 по местному времени местная жительница обратилась в полицейский участок по городу Междуреченску. Женщина заявила, что ее пожилой отец с маленьким внуком уехали в среду на машине за грибами в лес возле поселка Ортон и не вернулись.

Личный состав ОМВД России по Междуреченску был поднят по тревоге, в поисках задействовали кинологов с собаками и волонтеров. После обследования тайги сотрудники полиции нашли автомобиль заблудившихся. Поиски пенсионера и ребенка продолжались всю ночь при участии полицейских из Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников, Калтана, Мысков и Новокузнецкого района. Задействованы были и сотрудники из главного управления МВД РФ по Кемеровской области.

«В результате поисковых мероприятий местонахождение заблудившихся в тайге грибников было установлено. Их обнаружили в 15-ти километрах от поляны, где был найден автомобиль. Жизни и здоровью пенсионера и его внука ничего не угрожает. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее 25 августа полицейский из Астрахани спас мать с малолетним ребенком из горящего дома.