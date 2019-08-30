Путин отметил роль соревнований по гребле в популяризации ЗОЖ

Российский глава Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов международных соревнований по гребле за Кубок президента РФ. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля 30 августа.

«Этот престижный турнир — одно из наиболее значимых, ожидаемых событий в календаре Международной федерации гребли на байдарках и каноэ», — указано в сообщении.

Президент напомнил, что в соревновании участвуют победители и призеры масштабных мировых и европейских первенств, а также Олимпийских игр. Программа мероприятия обещает быть разнообразной, что позволит спортсменам показать собственные силы, а гостям и жителям Москвы насладиться событием.

"[Турнир] способствует популяризации гребного спорта, распространению в обществе — особенно среди молодежи — ценностей здорового, активного образа жизни», — добавил российский лидер.

Кубок президента будет проходить с 30 по 31 августа в столичных водных артериях. В пятницу соревнования пройдут на гребном канале в Крылатском, а в субботу они переместятся на Пушкинскую набережную Парка Горького. Мероприятие может посетить любой желающий.