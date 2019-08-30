Поклонская призвала Зеленского снять водную блокаду Крыма

Российский депутат Наталья Поклонская посоветовала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перейти к конструктиву в отношении Крыма: наладить транспортное сообщение и снять водную блокаду. Об этом пишет РИА Новости.

«Как только они пойдут на эти шаги, покажут мудрую политику, направленную в интересах соблюдения базовых ценностей, они изменят к себе отношение», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что если есть хоть какой-то шанс уладить конфликт дипломатическим путем, им надо воспользоваться.

«Бесконечно хаять крымчан за то, что мы защитили себя как народ, когда государство Украина было захвачено и стало неспособным защитить жизнь и здоровье жителей полуострова, нельзя», — добавила Поклонская.

Она уверена, что когда Киев ответит на вопрос, почему жители полуострова приняли решение провести референдум, все станет предельно понятным. Возвращение Крыма в состав России — юридический факт, который следует признать.