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10:40   30 Августа 2019
Россия

Поклонская призвала Зеленского снять водную блокаду Крыма

Поклонская призвала Зеленского снять водную блокаду Крыма

Российский депутат Наталья Поклонская посоветовала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перейти к конструктиву в отношении Крыма: наладить транспортное сообщение и снять водную блокаду. Об этом пишет РИА Новости.

«Как только они пойдут на эти шаги, покажут мудрую политику, направленную в интересах соблюдения базовых ценностей, они изменят к себе отношение», — отметила депутат. 

Она подчеркнула, что если есть хоть какой-то шанс уладить конфликт дипломатическим путем, им надо воспользоваться.

«Бесконечно хаять крымчан за то, что мы защитили себя как народ, когда государство Украина было захвачено и стало неспособным защитить жизнь и здоровье жителей полуострова, нельзя», — добавила Поклонская. 

Она уверена, что когда Киев ответит на вопрос, почему жители полуострова приняли решение провести референдум, все станет предельно понятным. Возвращение Крыма в состав России — юридический факт, который следует признать.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #крым #политика #поклонская #зеленский

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