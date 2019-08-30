Беглов обсудил с обер-бургомистром Дрездена сотрудничество городов-партнеров

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился в Смольном с обер-бургомистром Дрездена Дирком Хильбертом. Об этом 30 августа сообщают «Невские новости».

По информации СМИ, в пятницу утром Беглов обсудил с Хильбертом двустороннее сотрудничество городов-партнеров, а также проведение Дрезденского оперного бала, который впервые пройдет в Северной столице.

Беглов подчеркнул, что Россия и Германия в этом году фокусируются на научной области. Петербургские вузы и научные учреждения заключили более 350 соглашений с Германией, отметил врио губернатора. Он также напомнил, что между РФ и ФРГ существуют многовековые музыкальные связи, поэтому петербуржцы очень рады, что именно здесь пройдет Дрезденский бал.

Беглов пригласил всех присутствующих на мероприятия города и рассказал о пользе обмена делегациями.

«Чем больше будет обмен нашими делегациями тем мы будем дружнее и активнее», – уверен врио губернатора.

СМИ напоминает, 2018-2020 годы объявлены российско-германскими годами научно-образовательных партнерств. Отмечается, что официально связь между Дрезденом и Ленинградом была установлена 58 лет назад.