Поклонская рассказала об иностранном вмешательстве во внутренние дела России

Факты зарубежного вмешательства во внутренние дела России есть, заявила депутат Государственной думы Наталья Поклонская в комментарии РИА Новости 30 августа.

Она добавила, что пока не может конкретизировать эту тему. Результат расследования парламентской комиссии направят в компетентные органы, чтобы те приняли процессуальные решения. Кроме этого, о фактах вмешательства расскажут на площадках международного и межпарламентского уровня.

«На примере Украины, Югославии и других стран весь мир увидел, чем заканчивается такая иностранная помощь вроде «пирожков» [экс-помощника госсекретаря США Виктории] Нуланд», — добавила парламентарий.

19 августа на внеочередном заседании думского совета создали комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, в частности в выборные мероприятия. Главой органа стал глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Также в комиссии задействованы 12 депутатов, в числе которых Поклонская.