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10:30   30 Августа 2019
Россия

Поклонская рассказала об иностранном вмешательстве во внутренние дела России

Поклонская рассказала об иностранном вмешательстве во внутренние дела России

Факты зарубежного вмешательства во внутренние дела России есть, заявила депутат Государственной думы Наталья Поклонская в комментарии РИА Новости 30 августа.

Она добавила, что пока не может конкретизировать эту тему. Результат расследования парламентской комиссии направят в компетентные органы, чтобы те приняли процессуальные решения. Кроме этого, о фактах вмешательства расскажут на площадках международного и межпарламентского уровня.

«На примере Украины, Югославии и других стран весь мир увидел, чем заканчивается такая иностранная помощь вроде «пирожков» [экс-помощника госсекретаря США Виктории] Нуланд», — добавила парламентарий.

19 августа на внеочередном заседании думского совета создали комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, в частности в выборные мероприятия. Главой органа стал глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Также в комиссии задействованы 12 депутатов, в числе которых Поклонская.

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Автор: Анна Манц
#госдума #поклонская #вмешательство

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