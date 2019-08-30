Крым и Сирия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Сирия и Республика Крым договорились о сотрудничестве в торгово-экономической области: планируется запуск крымско-сирийского торгового дома и совместной судоходной компании. Об этом сообщил постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.

Мурадов заявил, что первоначально были подписаны меморандумы и протоколы о намерениях, а базовое соглашение с министром экономразвития и торговли Сирии заключили в четверг 29 августа.

«Крым, в свою очередь, как субъект РФ готов выступать в виде южных ворот России, для того чтобы привозить товары из наших многочисленных портов, которые сегодня недогружены, на сирийском направлении или непосредственно в Сирию, и сирийские товары для нужд как Крыма, так и России в целом», — рассказал Мурадов РИА Новостям.

Совместная Крымско-сирийская судоходная компания будет создана в случае формирования крупного грузопотока между страной и полуостровом. Российская сторона обсуждала с сирийскими представителями поставки в САР зерна из РФ и отечественных промышленных товаров.

Кроме того подписан протокол о сотрудничестве между морскими портами Крыма и сирийским портом Латакия. Вице-премьер подчеркнул, что речь идет о «долгосрочном значении», а потому не стоит ожидать результатов сразу.

Уже осенью Крым собирается увеличить присутствие на международных площадках: крымские делегации посетят ряд заседаний, чтобы донести до мировой общественности реальное положение дел на российском полуострове.