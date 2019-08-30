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10:03   30 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Удерживаемые на Украине россияне не получили помилования от Зеленского

Удерживаемые на Украине россияне не получили помилования от Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский еще не помиловал удерживаемых в стране граждан России, сообщил их адвокат Валентин Рыбин, добавив, что это необходимо для обмена. Об этом сообщило РИА Новости 30 августа.

Ранее защитник сообщал, что в обмене участвуют Максим Одинцов и Александр Баранов. На родину также могут вернуться обвиняемые в политически мотивированных уголовных делах Руслан Беджиев, Игорь Кимаковский и Евгений Мефедов.

Ранее президентский офис и Служба безопасности Украины опровергли слухи о завершении процесса обмена, указав, что переговоры по данной теме продолжаются.

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Автор: Анна Манц
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