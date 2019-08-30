Роструд напомнил, что 31 декабря в этом году станет последним рабочим днем

В этом году 31 декабря приходится на вторник. Это будет последний рабочий день 2019 года. Об этом напомнили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости.

Новогодние каникулы у россиян начнутся 1-го января и продлятся до 8-го включительно. В прошлом году отдых начался на два дня раньше, однако в этот раз 30 и 31 декабря выпадают на будние дни.

Перед длинными новогодними выходными россиян ждет еще один официальный праздник — День народного единства. Страна будет отдыхать со 2-го по 4-е ноября.