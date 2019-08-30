Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы школьникам и студентам до 1 октября. Тогда молодежь сможет подрабатывать или ездить на отдых в сентябре. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости.

Эксперимент с продлением летних каникул можно было бы провести на Дальнем Востоке, считает Власов. С такой идеей он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Он отметил, что часто общается с российскими студентами и школьниками. Ученики и преподаватели неоднократно предлагали продлить каникулы до 1 октября. По мнению депутата, пилотный проект можно запустить в Приморском и Хабаровском краях. Власов уверен, что молодежь поддержит такое решение.

Обращаясь к Голиковой, депутат объяснил, что школьники и студенты сильно загружены. Экзамены заканчиваются к началу июля, поэтому каникулы длятся только два месяца. При этом многие учащиеся предпочитают летом работать, поэтому продление каникул поможет им набраться дополнительного опыта.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему. Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре», — аргументирует депутат.

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