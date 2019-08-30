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9:44   30 Августа 2019
Россия

Мэрия Москвы анонсировала праздничный салют в День города

Мэрия Москвы анонсировала праздничный салют в День города

Москвичи смогут увидеть более 70 тысяч фейерверков на 33 площадках столицы 7 сентября — в День города. Об этом 30 августа сказано в публикации на сайте мэра и правительства Москвы. 

Праздничные фейерверки, которые украсят небо золотыми, красными, синими, зелеными и пурпурными огнями, вспухнут над Москвой в честь 872-летия столицы. Всего будет сделано около 70 тысяч залпов. 

«Красочные представления начнутся в субботу, 7 сентября, в 21:00. Продолжительность световых шоу составит пять минут. Залпы дадут с 33 пусковых площадок, расположенных по всему городу», — анонсирует мэрия Москвы. 

Отмечается, что красочные шоу будут организованы в парках «Кузьминки», «Сокольники, «Ходынском поле», в саду «Эрмитаж», а также в Таганском парке и в усадьбе Воронцово. Кроме этого, запуск будет произведен с набережной Москвы-реки. Мэрия предлагает ознакомиться с подробным списком точек на портале mos.ru

В День города в Москве запланированы спектакли, концерты, балетные постановки и мастер-классы, которые пройдут на сотнях площадок во всех округах столицы. Открытие праздника произойдет на ВДНХ, который станет главной темой Дня города в связи с 80-летним юбилеем. Отмечается, что основные торжества пройдут на Тверской улице. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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