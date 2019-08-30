Полиция Москвы предостерегла граждан от участия в незаконной акции 31 августа

Правоохранительные органы столицы обратились к организаторам планируемой 31-го августа несанкционированной акции. Полиция призвала воздержаться от ее проведения, а граждан — отказаться от участия в ней.

Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД.

Там отметили, что в сети распространяются призывы принять участие в митинге в амфитеатре на Хохловской площади. При этом власти Москвы не получали уведомлений о его проведении.

«Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам советуем воздержаться от участия в ней», — добавили в пресс-службе.

Напомним, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь ранее опубликовала видео, в котором призывает москвичей выйти на акцию протеста.

Соболь и Алексей Навальный надеются на массовые задержания в Москве 31 августа. Стоит отметить, что власти предложили «оппозиционерам» провести акцию 25 августа на проспекте Сахарова. Но, несмотря на это, команда блогера отказалась от предложения и начала призывать людей выходить именно 31 числа, даже если акция будет незаконной и будет сопровождаться задержаниями.