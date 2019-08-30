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Обаму хотят допросить насчет «российского вмешательства» в выборы США 2016 года

Обаму хотят допросить насчет «российского вмешательства» в выборы США 2016 года

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9:58   30 Августа 2019
Весь мир

Обаму хотят допросить насчет «российского вмешательства» в выборы США 2016 года

Обаму хотят допросить насчет «российского вмешательства» в выборы США 2016 года

Глава судебного комитета американского Сената Линдзи Грэм собирается вызвать экс-президента США Барака Обаму для дачи показаний в рамках расследования истоков «российского вмешательства». Об этом он заявил в эфире Fox News.

По словам Грэма, одной из самых больших загадок стал вопрос от кого Обама узнал о расследовании контрразведки против американского главы Дональда Трампа, который на тот момент был кандидатом на пост. Это необходимо прояснить, поэтому и был инициирован допрос.

Кроме экс-лидера Штатов, на допросе республиканец хочет видеть бывшего директора ФБР Джеймса Коми, заместителя Эндрю Маккейба, экс-главу ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клаппера.

Обаму хотят допросить насчет «российского вмешательства» в выборы США 2016 года

Напомним, что «российское вмешательство» в американские выборы 2016 года расследовала команда бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. В то же время, Москва, Трамп и его избирательная кампания категорично опровергали обвинения в сговоре.

Расследование продолжалось два года, на него потратили свыше 30 миллионов долларов налогов американцев. Однако дело не дало никаких результатов. Мюллер подвергся критике за бездумное растрачивание средств не только со стороны политиков и СМИ, но и общественности.

24 марта министерство юстиций США опубликовало основные выводы расследования, которые гласят, что вмешательства не было. Спустя месяц в открытом доступе появился полный доклад деятельности Мюллера и его команды. За публикацию проголосовали 420 сенаторов.

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Автор: Анна Манц
#сша #обама #допрос #российское вмешательство #мюллер

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