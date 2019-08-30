Роскачество объяснило, чем опасен жареный картофель

Роскачество рассказало, как снизить количество токсичного для организма акриламида во время обжарки продуктов с крахмалом, в частности, картофеля.

В ведомстве напомнили, что при приготовлении картофеля фри или чипсов образуются канцерогены, но кроме них в составе появляется еще и акриламид, о чем стало известно относительно недавно.

«Акриламид давно используется в производстве полимеров и считается токсичным», — предупредила организация.

Отмечается, что химическая реакция аминокислот с сахарами при нагревании на фоне температуры выше 120 градусов Цельсия провоцирует появление акриламида во время обжаривания или выпекания продуктов, содержащих крахмал.

«Основными группами пищевых продуктов, содержащих акриламид, является картофель фри, картофельные чипсы, кофе, пончики, кондитерские изделия, кукурузные хлопья (в виде палочек) – все эти продукты содержат крахмал и сахара», — пишет Роскачество.

При этом в ведомстве отметили, что именно в чипсах, жаренном картофеле, а также картофеле фри исследователи нашли самое высокое содержание акриламида.

Эксперты рекомендуют держать картошку перед жаркой в воде от одного до двух часов, так получится снизить количество крахмала. Кроме этого, жарить или запекать картошку до коричневой корки не стоит — золотистого цвета будет достаточно. Также следует нарезать картофель толстыми ломтиками, ведь в тонких, как выяснилось, содержится больше токсичного акриламида.

Чтобы снизить количество токсичного вещества в продуктах, в Европе запустили программу по разработке новых технологий. Так, одна призвана понизить температуру термической обработки, а вторая — добавить специальные ферменты, которые не дадут аминокислоте взаимодействовать с сахаром.