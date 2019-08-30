Польша с пониманием отнеслась к решению перенести визит Трампа

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава с пониманием относится к решению американского лидера Дональда Трампа отложить свой визит.

Ранее Трамп отменил планируемый на 31 августа — 2 сентября визит в Польшу из-за сообщений о приближающемся к штату Флорида урагане «Дориан». Ожидалось, что в Польше он примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Также планировалось посещение мест, где будут располагаться американские военные базы.

«Это решение полностью понятно. Речь идет о реальной угрозе. Мы все досконально помним, что предыдущий ураган, который затронул Флориду, кроме материальных потерь нес угрозу жизни граждан Соединенных Штатов», — сказал Блащак.

Министр добавил, что надеется, что смертельных случаев не будет.