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Польша с пониманием отнеслась к решению перенести визит Трампа

Польша с пониманием отнеслась к решению перенести визит Трампа

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9:24   30 Августа 2019
Весь мир

Польша с пониманием отнеслась к решению перенести визит Трампа

Польша с пониманием отнеслась к решению перенести визит Трампа

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава с пониманием относится к решению американского лидера Дональда Трампа отложить свой визит. 

Ранее Трамп отменил планируемый на 31 августа — 2 сентября визит в Польшу из-за сообщений о приближающемся к штату Флорида урагане «Дориан». Ожидалось, что в Польше он примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Также планировалось посещение мест, где будут располагаться американские военные базы.

«Это решение полностью понятно. Речь идет о реальной угрозе. Мы все досконально помним, что предыдущий ураган, который затронул Флориду, кроме материальных потерь нес угрозу жизни граждан Соединенных Штатов», — сказал Блащак. 

Министр добавил, что надеется, что смертельных случаев не будет.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#польша #политика #трамп #ураган

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