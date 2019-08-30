РФ и Украина продолжают диалог об обмене удерживаемых лиц

Российско-украинские переговоры насчет обмена удерживаемыми лицами продолжаются, сообщила в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская 30 августа.

Она призвала ненадолго набраться терпения, так как, по ее словам, процесс является сложным.

«Не распространяйте непроверенную информацию», — добавила Гитлянская в публикации.

В Telegram-канале офиса украинского президента Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении процедуры, указав на продолжение диалога. О взаимном освобождении пленных сообщат через официальные каналы.

Ранее «Украинская правда» заявила, что в скором времени самолет с заключенными приземлится в аэропорту «Жуляны» в Киеве. По утверждению издания, удерживаемых встретит Зеленский. Кроме этого, в ночь на пятницу сотрудник Верховной Рады Анна Исламова сообщала в Facebook, что на Украину вернутся осужденные в России Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк и Олег Сенцов, а также моряки и сотрудники СБУ, совершившие провокацию в Керченском проливе.

Стоит отметить, что эта информация не нашла официального подтверждения у обоих стран. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что существуют определенные контакты по обмену.