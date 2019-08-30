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8:51   30 Августа 2019
Россия

Удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО

Удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО

Удерживаемые на Украине граждане России, которые готовятся к обмену, остаются в СИЗО и на базе, сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина 30 августа.

«Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — добавил собеседник.

По его словам, процедура обмена может состояться во вторник, 3 сентября. Вместе с тем, СМИ Украины сообщили, что событие намечено на пятницу. Согласно данным прессы, граждане РФ прибудут в киевский аэропорт уже сегодня.

Ранее защитник указывал, что украинская сторона готова обменять 12 россиян, среди которых Максим Одинцов и Александр Баранов. На родину также могут отправиться обвиняемые в политически мотивированных уголовных делах Руслан Беджиев, Игорь Кимаковский и Евгений Мефедов.

На прошлой неделе глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близок к переговорам, заявил о возможности скорого обмена пленными. В их числе, по его утверждениям, также будут и украинские моряки, совершившие провокацию на Керченском проливе.

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Автор: Анна Манц
#украина #обмен #пленные

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