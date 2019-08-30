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8:35   30 Августа 2019
Россия

Украинская община Крыма поддержала интеграцию Украины и РФ хештегом

Украинская община Крыма поддержала интеграцию Украины и РФ хештегом

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина инициировала запуск хештега «УкраинаПораДомой» в качестве обращения к институциям страны. Об этом сообщило РИА Новости 30 августа.

Она уверена, что только в случае интеграции с Россией Украина сможет вернуться к статусу развивающегося и цивилизованного государства. Более того, по ее словам, российско-украинская страна — это единственный шанс Киева быть одним целым с полуостровом.

Накануне, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами Верховной Рады с посланием. Среди прочего, он заявил, что парламент должен вернуть Крымский полуостров, завершить гражданскую войну на Донбассе и укрепить оборону.

Украинская община Крыма поддержала интеграцию Украины и РФ хештегом

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#украина #крым #интеграция

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