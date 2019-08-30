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8:15   30 Августа 2019
Россия

Экстренно севший в Екатеринбурге лайнер продолжит полет после дозаправки

Экстренно севший в Екатеринбурге лайнер продолжит полет после дозаправки

Самолет «Уральских авиалиний», который вынужденно приземлился в Екатеринбурге, не имеет повреждений, сообщили к пресс-службе авиакомпании 30 августа.

«После дозаправки самолет продолжит полет», — добавили в сообщении.

Отмечается, что пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Всего на борту находится 197 людей, в частности 22 ребенка. Лайнер вылетел из петербургского аэропорта «Пулково» в таджикистанский Худжанд.

После поднятия в воздух командир сообщил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы были обнаружены останки животного происхождения и перья.

«Причиной вынужденной посадки послужило столкновение воздушного судна со стаей птиц при взлете в аэропорту Санкт-Петербурга», — указали в уральской транспортной прокуратуре.

Специалисты свердловского ведомства направились в воздушную гавань «Кольцово» с проверкой соблюдения законодательства о безопасности.

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Автор: Анна Манц
#екатеринбург #экстренная посадка #самолет #уральские авиалинии

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