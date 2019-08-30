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7:58   30 Августа 2019
Россия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», готовившийся к вынужденному приземлению в Екатеринбурге, приземлился в аэропорту «Кольцово». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее авиакомпания сообщила, что после вылета из Пулково командир самолета доложил о возможном повреждении колеса.

При осмотра взлетно-посадочной полосы были обнаружены останки животного происхождения и перья, в связи с чем борту пришлось готовиться к вынужденной посадке.

Отмечается, что рейс U6-2641 Санкт-Петербург - Худжанд совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. Представители авиакомпании работают с пассажирами.

Девять дней назад сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, экстренно приземлился в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка.

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Автор: Олег Королев
#екатеринбург #уральские авиалинии

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