Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», готовившийся к вынужденному приземлению в Екатеринбурге, приземлился в аэропорту «Кольцово». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее авиакомпания сообщила, что после вылета из Пулково командир самолета доложил о возможном повреждении колеса.

При осмотра взлетно-посадочной полосы были обнаружены останки животного происхождения и перья, в связи с чем борту пришлось готовиться к вынужденной посадке.

Отмечается, что рейс U6-2641 Санкт-Петербург - Худжанд совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. Представители авиакомпании работают с пассажирами.

Девять дней назад сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, экстренно приземлился в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка.